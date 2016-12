Olimpiadi 2028, Alfano lancia Taormina: "Il volano sarà il G7"

Sfumata l'opzione olimpica per Roma, il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, guarda avanti. E per il 2028 candida Taormina, sede del G7 l'anno prossimo. "Quella di Taormina - spiega - è una sfida straordinaria perché consente alla Sicilia di stagliarsi agli occhi del mondo come una terra in grado di ospitare i grandi eventi". Per questo, "il G7 potrà essere un volano", e l'isola "potrà candidarsi per le Olimpiadi del 2028".