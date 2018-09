Olimpiadi 2026, Galliani: "Governo non può fare come Ponzio Pilato"

"La candidatura italiana di Milano e Cortina ad ospitare i Giochi Olimpici invernali 2026 è un'ottima notizia. Noi la appoggiamo senza se e senza ma". Lo dichiarano i parlamentari di FI, Adriano Galliani, e Marco Marin. "Chiediamo al governo di non fare nella migliore delle ipotesi come Ponzio Pilato. E' la prima volta - ricordano in una nota - che non sostiene una candidatura italiana in una sfida mondiale così importante".