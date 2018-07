Ok Cdm invio motovedette in Libia, Toninelli: stop barconi morte

"Salvare più vite umane e scoraggiare la partenza dei barconi della morte. E' concreto lo sforzo che la Guardia costiera e il mio ministero stanno facendo per consentire alla Libia di presidiare meglio la propria area di mare Sar e per rendere più efficiente il Centro di coordinamento dei soccorsi di Tripoli". Così il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sul via libera del Cdm al dl che prevede la cessione di 12 motovedette alla Libia.