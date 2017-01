Oggi la Corte Costituzionale è chiamata a decidere sull'Italicum

Oggi l'Italicum sarà al giudizio della Corte Costituzionale. La sentenza, che potrebbe arrivare già in serata, consegnerà una legge pronta all'uso, in grado di essere applicata in caso di elezioni così come di essere modificata dal Parlamento. Una legge proporzionale, a turno unico e molto probabilmente con premio di maggioranza al partito che totalizzi il 40%.