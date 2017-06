Obbligo vaccini, Di Maio: ben venga decreto se dà massima copertura

"Noi siamo per la massima copertura vaccinale in questo Paese, quindi ben venga se il decreto mira a dare la massima copertura". Lo ha detto il vice presidente della Camera Luigi Di Maio (M5s) dopo il via libera del Cdm al dl che reintroduce l'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'iscrizione a scuola. "Il decreto - ha aggiunto - non l'ho ancora letto, bisognerà leggere il testo".