Obbligo vaccinazioni, Ue: "L'Italia è sulla strada giusta"

Con l'obbligo di vaccinazione per i bambini fino ai sei anni "l'Italia va nella giusta direzione", assicura il commissario Ue alla Salute Vytenis Adriukaitis. Il "declino delle vaccinazioni - osserva - non solo è pericoloso per la salute pubblica, ma è una minaccia per tutta l'umanità perché può aprire la porta al ritorno di malattie infettive che fino a pochi anni fa erano state fermate".