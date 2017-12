Scompare la scritta Alleanza nazionale ma resta la fiamma nel nuovo simbolo di Fratelli d'Italia. Il logo è stato presentato a Trieste, al congresso nazionale del partito guidato da Giorgia Meloni, che ha accolto nel suo gruppo Daniela Santanché. "Sono tornata a casa - ha detto la parlamentare, ex Forza Italia -, nella mia famiglia dove Fini non mi ha permesso di stare. Dico grazie a Giorgia, metterò la mia passione per aiutarla".

"Coalizione? Non per forza" - Su una coalizione di centrodestra la Meloni, rieletta per acclamazione alla presidenza del partito, ha detto: "Se il centrodestra nel '94 ha trovato la sua sintesi intorno alla parola liberà, ora la deve trovare intorno alla parola identità. Questa è la proposta che faremo al centrodestra, non più casa delle libertà ma dell'identità. Faremo di tutto per costruire la coalizione ma fatemi dire che non si per forza la coalizione, la si fa se ci sono le condizioni. Noi non siamo figli di un dio minore. Non andremo al rimorchio, siamo una forza trainante".



La leader di Fdi ha poi aggiunto: "Noi oggi smettiamo di essere solo il partito della destra italiana e diventiamo il movimento dei patrioti italiani".