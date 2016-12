Nuovo incarico per Lucia Borsellino

Lucia Borsellino, ex assessore della Regione Sicilia e figlia del magistrato ucciso nel 1992 nella strage di via D'Amelio a Palermo, ha ottenuto un nuovo incarico: si occuperà di anticorruzione all'Agenzia per i servizi sanitari regionali Agenas. L'incarico, che prevede anche il compito di seguire alcune delle misure previste dal Patto per la salute 2014-2016, partirà dal primo settembre, durerà due anni e sarà svolto a Roma.