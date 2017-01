Nuovo decalogo M5s, Pizzarotti: "Codice conferma, molti yes man"

"Chi tace, piega la testa e non sa formulare un benché minimo pensiero critico è solo uno yes man". Così il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, commenta il nuovo codice di comportamento per gli indagati del M5s. "Continuo a vedere molti yesman, ma pochi politici con una loro autonomia", aggiunge. Critiche anche da diversi esponenti del Pd: "Grillo sconfessa giustizialismo giacobino e si scopre garantista a modo suo", "solo garantismo ipocrita".