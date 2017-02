19 febbraio 2017 16:18 Nuova Destra, Alemanno a Lega e Fdi: lavoriamo insieme a polo sovranista Lʼex sindaco di Roma e Francesco Storace sono stati eletti allʼunanimità presidente e segretario del Movimento nazionale per la sovranità

"Lancio un appello chiaro alla Lega di Matteo Salvini e a Fdi di Meloni per fare questo polo sovranista e affrontare insieme le battaglie. Guai a chi si tira indietro". Lo dice Gianni Alemanno al congresso fondativo del Movimento nazionale per la sovranità. "Diciamo a tutto il centrodestra: facciamo il tavolo comune e usiamo lo strumento delle primarie per avere l'unità. Se lo facciamo tra un anno vinciamo le elezioni e salviamo l'Italia", conclude. Alemanno e Francesco Storace sono stati eletti all'unanimità presidente e segretario del Movimento nazionale per la sovranità.

Alemanno: realizziamo lo slogan di RautiSecondo Alemanno, "dobbiamo realizzare lo slogan di Pino Rauti: lo sfondamento a sinistra. Se non andiamo adesso a prenderci i voti della sinistra allo sbando non riusciremo mai più a cambiare la realtà". Un'operazione che va fatta, a suo dire, "politicizzando il ceto medio, che deve capire fino in fondo le battaglie di cambiamento profondo a cui ci accingiamo per difendere la struttura della società italiana. Poi dobbiamo parlare al mondo cattolico, al popolo del Family day, che deve capire che non c'è sussidiarietà senza sovranità e che la famiglia non si difende senza difendere la sovranità nazionale". E infine, il Sud: "Nessuno ne rappresenta le istanze politiche da quando è scomparsa An. Dobbiamo restituirgli rappresentanza". E infine, la cittadinanza: "Non c'è se i cittadini non hanno diritti diversi da chi cittadino non è. Quano la sinistra parla della perfetta parificazione di diritti non solo ci mette in una situazione insostenibile ma distrugge la base della Repubblica".