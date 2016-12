Nozze gay, Pisapia sfida Alfano: "Ho registrato 7 matrimoni omosessuali"

19:38 - Sui matrimoni gay, contratti all'estero e trascritti in Italia, al centro di una polemica tra sindaci e ministro dell'Interno Alfano, interviene Piero Fassino, il presidente dell'Anci, l'associazione dei Comuni. In una lettera al premier Renzi, Fassino chiede "un quadro legislativo nazionale". Intanto anche il primo cittadino di Milano, Giuliano Pisapia, ha firmato le prime sette trascrizioni in città.

"Oggi pomeriggio ho firmato personalmente, in qualità di ufficiale di Stato Civile, la trascrizione di sette matrimoni tra persone dello stesso sesso che si sono celebrati all'estero - annuncia il sindaco sulla sua pagina Facebook -. Si tratta di un atto nel pieno rispetto della legge che prevede questo obbligo quando si tratta di matrimoni celebrati legittimamente secondo le norme dei Paese in cui si sono svolti". Per Pisapia, "è un ulteriore passo avanti di Milano come 'Città dei Diritti'". Quindi conclude: "Spero che quanto stanno facendo in questi giorni molti sindaci serva anche a sollecitare il Parlamento a varare una legge nazionale che possa superare ogni forma di discriminazione".



Già presentato ricorso in prefettura - Facendo seguito a quanto annunciato il consigliere comunale di Milano ed ex vicesindaco Riccardo De Corato (FdI), dopo la notizia della trascrizione da parte del sindaco Pisapia di sette matrimoni omosessuali celebrati all'estero, ha contattato il Capo di Gabinetto del Prefetto per preavvisare l'arrivo venerdì al Palazzo del Governo di una sua segnalazione per un ricorso contro quella che l'esponente di centrodestra definisce "un atto che per legge, come sottolineato dal ministro dell'Interno, i sindaci non possono fare".



Fassino al governo: "Serve legge" - "Appare evidente come sulla questione della trascrizione delle unioni coniugali contratte all'estero tra persone dello stesso sesso sia indispensabile un quadro legislativo nazionale che, colmando un vuoto normativo, consenta ai Comuni di gestire le ricadute operative in modo uniforme sull'intero territorio del Paese", scrive Fassino nella lettera a Renzi e Alfano, in cui chiede loro un "incontro urgente" su questo tema. "Il tema - aggiunge il sindaco di Torino - è infatti troppo delicato per essere lasciato al caso per caso, nè d'altra parte si puo' affidarlo ad ordinanze prefettizie. Peraltro giacciono in Parlamento numerose proposte di legge depositate da tutti i gruppi parlamentari. E sul piano della coscienza civile il tema ha conosciuto una evoluzione culturale che sollecita ad affrontarlo, superando paure e pregiudizi".



Nozze gay a Udine, prefettura: "Cancellarle" - La Prefettura di Udine, tramite una lettera inviata oggi al Comune, ha rivolto un invito formale all'amministrazione a procedere alla cancellazione della trascrizione, nei registri di stato civile, del matrimonio contratto all'estero da Adele Palmeri e Ingrid Owen, sposatesi in Sudafrica e attualmente residenti in Belgio. Il prefetto del capoluogo friulano ha invitato il Comune a procedere alla cancellazione nel termine di sette giorni dalla ricezione della missiva, avvertendo che, in caso d'inerzia della amministrazione comunale, si procederà, come da direttiva del Ministro dell'Interno Angelino Alfano tramite circolare del 7 ottobre scorso, al successivo annullamento d'ufficio.