Nozze gay, il procuratore di Milano precisa: "Pisapia non è indagato"

15:46 - Giuliano Pisapia "non è indagato, al momento il fascicolo è a carico di ignoti". Lo ha detto il procuratore di Milano, Edmondo Bruti Liberati, a proposito delle trascrizioni delle nozze tra coppie omosessuali. Era stato lo stesso sindaco di Milano ad aver rivelato di essere indagato per non aver ottemperato alla richiesta del Prefetto, ma la notizia è stata smentita.

Bruti Liberati ha quindi spiegato che la denuncia nei confronti del primo cittadino era stata sporta tempo fa e che sono stati solo acquisiti atti.



"Anche se non sono indagato la sostanza non cambia" - "Apprendo con piacere di non essere indagato, ma la sostanza non cambia", ha commentato Pisapia. Quanto all'affermazione di essere indagato ha spiegato di aver "voluto chiarire che l'ignoto era noto" avendo "provveduto personalmente alla trascrizione", per evitare guai agli addetti al registro.