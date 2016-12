Nozze gay,Alfano ordina: "Annullatele" Ai prefetti: cancellate quei documenti

19:04 - "Ordinerò ai prefetti di annullare le trascrizioni su matrimoni gay", lo dice il ministro dell'Interno Angelino Alfano che interviene così sul dibattito per i diritti civili. Nei giorni scorsi alcuni sindaci avevano trascritto alcune unioni omosessuali che erano state celebrate all'estero. Il primo caso è quello di una coppia formata da due donne che aveva fatto domanda al comune di Udine per registrare le nozze celebrate in Sudafrica.

Alfano annuncia quindi l'invio di una circolare ai prefetti perché rivolgano "un invito formale al ritiro e alla cancellazione" di quelle nozze, avvertendo che "in caso di inerzia si procederà al successivo annullamento d'ufficio degli atti che sono stati illegittimamente adottati".



"Decisioni contrarie alla legge" - "Il punto è uno - dice il ministro, intervenendo a Rtl 105.5 -: a ogni evidenza le direttive che sono state date con provvedimenti dei sindaci, che prescrivono agli ufficiali di stato civile di provvedere alla trascrizione dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso, non sono conformi alle leggi italiane. In Italia non è possibile che ci si sposi tra persone dello stesso sesso, quindi se ci si sposa tra persone dello stesso sesso, quei matrimoni non possono essere trascritti nei registri dello stato civile italiano, per il semplice motivo che non è consentito dalla legge".



"Anzi - ha aggiunto - ne approfitto per annunciare che io proprio questa mattina firmerò una circolare che invierò ai prefetti della Repubblica italiana e con la quale dirò esattamente quello che ho detto a voi. Dove risultino adottate queste direttive sindacali in materia di trascrizione delle unioni tra persone dello stesso sesso contratte all'estero e che vogliono essere registrate in Italia, dirò ai prefetti che si dovranno rivolgere ai sindaci rivolgendo loro un invito formale al ritiro di queste disposizioni e alla cancellazione, ove effettuate, delle trascrizioni, avvertendo anche che in caso di inerzia si procederà al successivo annullamento d'ufficio degli atti che sono stati illegittimamente adottati".



Orfini: "Non vanno annullate, ma introdotte anche in Italia" - "Caro Angelino Alfano, invece di annullare le trascrizioni dei matrimoni gay preoccupiamoci di renderli possibili anche in Italia". Lo scrive su Twitter Matteo Orfini, presidente del Pd.



Vendola ad Alfano: "Esca dalle caverne" - "Lo slogan del ministro Alfano pare essere 'meno diritti per tutti'. E' l'alfiere della cancellazione dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori ed è la sentinella che presidia i valori della famiglia tradizionale. Si dovrebbe dire ad Alfano di uscire dalle caverne". Così il leader di Sel, Nichi Vendola, commenta il provvedimento del ministro sulle nozze gay.



Sindaco di Bologna: "Io vado avanti" - "Se vogliono annullare gli atti delle trascrizioni dei matrimoni contratti all'estero lo facciano. Io non ritiro la mia firma. Lo facciano dunque ma non nel nome di Bologna, che come sindaco rappresento. Io non obbedisco". Lo ha detto il sindaco di Bologna, Virginio Merola, fra i primi a permettere la trascrizione delle nozze gay contratte all'estero. "Si assumano la responsabilità di negare ancora una volta i diritti riconosciuti dal diritto europeo", ha quindi aggiunto Merola.



Il Comune di Napoli: "Faremo ricorso" - Anche il Comune di Napoli "ricorrerà nelle sedi giudiziarie competenti" contro la circolare del ministro, come annuncia una nota della giunta: "La circolare per annullare le trascrizione è contraria al principio costituzionale di uguaglianza dei diritti".