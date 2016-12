Nozze gay, Alfano: ok unioni civili

"La nostra posizione è chiara: sì alle unioni civili, sì al riconoscimento dei diritti delle persone con un rafforzamento patrimoniale di questi diritti, no all'equiparazione del matrimonio, no alla reversibilità della pensione, no alle adozioni". E' quanto dichiara il ministro dell'Interno Angelino Alfano, rispondendo a una domanda sulle unioni civili dopo l'esito del referendum sulle nozze gay in Irlanda.