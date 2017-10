NordCorea, Alfano allontana dall'Italia l'ambasciatore di Kim Jong-un

"L'Italia, che presiede il Comitato Sanzioni del Consiglio di Sicurezza, chiede alla comunità internazionale di mantenere alta la pressione sul regime", afferma il capo della Farnesina. "La nostra presa di posizione è molto forte - sottolinea il ministro -. A parte la decisione dell'Italia, la Spagna ha dichiarato l'ambasciatore nord coreano 'persona non gradita'. E il Portogallo ha deciso di interrompere le relazioni diplomatiche".



"Vogliamo far capire a Pyongyang che l'isolamento è inevitabile se non cambia strada. Tuttavia, non tronchiamo le relazioni perché può essere sempre utile mantenere un canale di comunicazione", ha concluso.