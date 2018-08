Nomine Rai, Salvini: "FI con Pd ferma il cambiamento, noi avanti"

Dopo il no a Marcello Foa a presidente della Rai, "la Lega prende atto che Forza Italia ha scelto il Pd per provare a fermare il cambiamento per la Rai, per il taglio dei vitalizi e per altro ancora". Così il vicepremier Matteo Salvini. "Dispiaciuti, continuiamo sulla via del cambiamento, sicuri - sottolinea il leader leghista - che gli italiani e gli elettori del centrodestra, come dimostrano tutti i sondaggi, abbiano le idee chiare".