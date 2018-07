Il nuovo direttore generale del Tesoro dovrebbe essere invece Alessandro Rivera, così come voluto dal ministro dell'economia, Giovanni Tria.



Buffagni: "Serve una governance che rispetti il Contratto di governo" - A "Fatti e misfatti", ospite del direttore di Tgcom24 Paolo Liguori, il sottosegretario M5s Stefano Buffagni ha dichiarato: "Con Tria stiamo affrontando un tema importante che è quello di Cdp, cassaforte dei risparmi degli italiani. Non dimentichiamoci che gestisce i risparmi postali, importante da secoli in questo Paese. Quindi, è fondamentale fare delle scelte di merito. Non ci stiamo contrapponendo a lui, stiamo discutendo sulla governance perché deve garantire il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti nel Contratto di governo. Sviluppare quindi gli investimenti per la banda larga, per le infrastrutture tecnologiche, per il settore idrico e per tutto quello che serve alle nostre piccole e medie imprese per esportare con Sace e con la banca pubblica degli investimenti. Sono temi delicati e secondo noi è importante fare scelte adeguate all'obiettivo e alla mission".