Nomine Mef, M5s su blog Grillo: gestisce Renzi, grave e pericoloso

"Renzi si sta dedicando, senza avere alcun titolo, a gestire le nomine e a piazzare i suoi uomini, molti chiaramente di origine toscana, nelle società cassaforti dello Stato, quelle che gestiscono miliardi di soldi pubblici, come Poste Italiane". E' quanto si legge in un post a firma M5s sul blog di Beppe Grillo. "Questo è grave, intollerabile e pericoloso. Lo scandalo per corruzione in Consip a quanto pare è come se non esistesse per Renzi".