No Tav contro M5s: "Non mandati al governo per snobbarci"

Il movimento No Tav manda un avvertimento al Movimento 5 stelle tramite il suo leader storico, Alberto Perino. "Il 5 settembre abbiamo mandato una lettera al presidente del Consiglio Conte e al ministro Toninelli e non si sono degnati neanche di mandarci a quel paese - dice -. Se pensano che li abbiamo mandati lì per snobbarci hanno sbagliato. Ci sono altre elezioni in vista, continuando su questa strada non metterò più la faccia per i 5 stelle".