No dal Pd a un incontro, Berlusconi ribadisce: leader si riuniscano

Silvio Berlusconi, che si è riunito con i capogruppo e con i dirigenti di Forza Italia, "prendendo atto dell'attuale indisponibilità del Pd a partecipare all'incontro istituzionale di giovedì, riafferma l'esigenza di un incontro congiunto tra i leader di tutte le forze politiche". E' quanto si legge in una nota di FI, secondo cui solo così si può garantire il rispetto di ogni eventuale accordo per l'individuazione delle candidature per le presidenze.