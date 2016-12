Netanyahu incontra Renzi a Firenze"Civiltà assediati dall'Iran e dall'Isis"

"Possiamo espanderci insieme nel settore scientifico, della ricerca, dell'agricoltura e questo ci aiuterà nella comune lotta al terrorismo", ha spiegato Netanyahu rivolgendosi al presidente del consiglio Matteo Renzi. "C'è una regola semplice che è fondamentale per il futuro delle nostra società': il futuro appartiene a chi innova e in questo l'Italia è sempre stata fantastica".



Renzi: "Cooperazione con Israele non solo diplomatica" - "La cooperazione Italia-Israele non è soltanto a livello di governi e diplomatico ma è innanzitutto una cooperazione di amicizia che tocca in profondità ciò che siamo. Ho avuto modo di toccarla con mano nella visita in Israele e credo che questa visita possa permettere di verificare quanto di bello ci sia da parte italiana", ha dichiarato Renzi durante la visita del primo ministro di Israele in Palazzo Vecchio a Firenze.



"Italia al fianco di Israele in lotta al terrorismo" - "L'Italia è al fianco di Israele contro il terrorismo e per riportare la pace in tutta la regione", ha poia ggiunto. "Ci unisce una condivisione di valori di assicurare pace e stabilità della lotta al terrorismo".