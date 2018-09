Negozi e aperture festivi, Centinaio: no stop nelle città turistiche

"La nostra proposta sulle chiusure domenicali dei negozi non riguarderà le città turistiche". Lo ha assicurato il ministro dell'Agricoltura e del turismo Gian Marco Centinaio, in visita alla Fiera del Levante di Bari. Centinaio ha risposto ad alcune domande dopo l'annuncio di Luigi Di Maio in merito alla normativa che cambierà le regole sulle aperture di negozi e centri commerciali nei giorni festivi.