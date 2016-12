Ncd, Giovanardi lascia il partito

Il senatore Carlo Giovanardi e i Popolari liberali dell'Emilia-Romagna lasciano Ncd. E' quanto si legge in una nota in cui si prende atto "del fallimento della missione e degli obiettivi alla base della nascita del Ncd, in quanto determinati a contribuire, in periferia come al centro, all'affermazione di un Centro Destra, alternativo alla Sinistra. Della dispora fanno parte anche alcuni coordinatori provinciali e amministratori locali.