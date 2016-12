Ncd, Alfano: "Partecipando al governo siamo al posto giusto"

"Noi non siamo al posto sbagliato nella nostra partecipazione al governo". Lo afferma il ministro dell'Interno Angelino Alfano intervenendo alla direzione Ncd. "Noi in questi 2 anni e 8 mesi abbiamo fatto tante cose", rivendica. "La stabilità in Italia ha un nome, il nostro nome, Ncd. Quel centrodestra nato come centrodestra della responsabilità in risposta a chi voleva portare l'Italia nel baratro", aggiunge.