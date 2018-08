Nave Diciotti, nessun accordo al vertice di Bruxelles | Ripartizione dei migranti, no di Belgio e Ungheria

Prima dell'esito negativo della riunione il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, auspicava "un'effettiva e più rapida collaborazione degli altri Stati europei". Ma, anche in riferimento alle parole di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, la risposta dell'Ue era stata chiara: "Le minacce non portano da nessuna parte".



"In questi ultimi tre mesi - proseguiva Moavero a IlSussidiario.net - abbiamo sempre chiesto ad altri partner Ue di condividere l'accoglienza di chi è stato salvato in mare". Appello che al momento non è stato ascoltato, visti anche i no alla ripartizione dei migranti da parte di Belgio e Ungheria.



Martina: fallita la politica del governo sull'immigrazione - "Di Maio dica la verità agli italiani. In Europa questo governo ha sostenuto il ricollocamento volontario vendendo in casa nostra questa scelta come una grande svolta. Nulla di più falso. Con la volontarietà di queste scelte non si cambia il quadro europeo e la verità è che il governo fa ancora una volta il forte con i deboli nel mediterraneo ma il debole con i forti a Bruxelles". Lo ha detto il segretario del Partito democratico Maurizio Martina.



Faraone (Pd): tensione sulla nave Diciotti, stop a visite - "Ho appena avuto notizia dalla Capitaneria di Porto che a bordo della nave Diciotti c'è tensione e i migranti hanno iniziato uno sciopero della fame. Pertanto, le visite a bordo per esprimere solidarietà e verificare le condizioni della nave sono sospese per ragioni di sicurezza". Così su Twitter il senatore del Pd, Davide Faraone, che ieri è salito a bordo della nave Diciotti. La protesta è durata in realtà poche ore e dalle 15 riprenderanno le visite a bordo. A riferirlo è il contrammiraglio Gaetano Martinez, comandante della direzione marittima della Sicilia Oriental.



Salvini: "Anche gli italiani fanno lo sciopero della fame" - Dura la reazione di Matteo Salvini alla notizia dello sciopero della fame iniziato dai migranti a bordo della Diciotti. "Facciano come credono - ha scritto su Facebook -. Io non cambio idea. In Italia (dati Istat 2017) vivono 5 milioni di persone in povertà assoluta (fra cui 1,2 milioni di bambini) che lo sciopero della fame lo fanno tutti i giorni, nel silenzio di buonisti, giornalisti e compagni vari".



Berlino: "L'Italia non sia lasciata sola" - Un invito ad aiutare l'Italia arriva anche da Berlino "I paesi colpiti e particolarmente colpiti dal fenomeno migratorio, e l'Italia è fra questi, non possono essere lasciati soli", ribadisce Ulrike Demmer, portavoce di Angela Merkel. E spiega che sulla Diciotti "tutti gli Stati devono collaborare e si deve arrivare a una soluzione comune".



La Ue contro Di Maio: "Le minacce non portano lontano" - Sulla vicenda torna a intervenire anche il portavoce della Commissione europea che, in risposta al vicepremier Di Maio (il quale aveva minacciato di non versare i 20 miliardi per il bilancio Ue se Bruxelles non fosse intervenuta sul caso Diciotti), sottolinea che "le minacce in Europa non portano da nessuna parte". Il modo in cui l'Europa funziona, sottolinea il portavoce "è la cooperazione e non le minacce", e in ogni caso Bruxelles sta "lavorando duro per trovare una soluzione".