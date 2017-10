Nato uomo, oggi è una donna: Roberta Giulia Mezzasalma candidata con l'Udc in Sicilia | La denuncia: subito intimidita

Fino al 2011 si chiamava Gianluca , poi ha capito di non riconoscersi più nell'identità maschile e ha deciso di cambiare sesso, e nome. Giulia Roberta Mezzasalma, 45enne di Vittoria , nel Ragusano , scende in campo in politica, candidandosi alle regionali della Sicilia tra le fila dell' Udc , partito da sempre vicino ai valori cattolici, che sostiene il candidato governatore del centrodestra, Nello Musumeci .

A poche ore dall'annuncio, però, la ristoratrice di Vittoria ha denunciato su Facebook di aver subito un atto vandalico ai danni della sua auto, che ha trovato con un vetro infranto. "Se qualcuno per caso pensa di intimorirmi con questi mezzucci forse ancora non ha capito che ha sbagliato persona", scrive in un post.



Sempre attraverso Facebook, Giulia Roberta Mezzasalma aveva nei giorni scorsi postato un video in cui spiegava le ragioni della sua candidatura partendo dalla forza di volontà che l'ha spinta a comunicare al padre la scelta di cambiare sesso. In passato, la candidata si è impegnata in numerose campagne di sensibilizzazione.