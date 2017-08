Nasce il partito anti-Islamizzazione con lo psichiatra Meluzzi: "Tuteliamo l'Italia"

"Di fronte a una società multiculturale che ci vede impreparati - ha osservato lo psichiatra Meluzzi - bisogna evitare che succedano cose come in Gran Bretagna dove ci sono corti islamiche. Non ci possono essere "difficoltà a fare un presepe o ad avere il salame in mensa". Il Pai vuole anche introdurre test antidroga nelle scuole ai ragazzi e un regime giudiziario speciale per i politici, con tempi dei processi più rapidi (sei mesi per arrivare a sentenza dall'avviso di garanzia) ma pene più severe "perché se guadagni 15mila euro al mese e rubi - ha spiegato Cassinelli - devi essere punito".