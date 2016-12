Napolitano visita a sorpresa col Papa

22:18 - Visita a sorpresa di Giorgio Napolitano a Papa Francesco. Il Capo dello Stato si è recato nel tardo pomeriggio alla Domus Santa Marta per essere ricevuto in forma strettamente privata. Un anno fa, il 13 novembre, il presidente della Repubblica aveva ricevuto il Pontefice al Quirinale.

Il Presidente Napolitano si era recato in visita da papa Francesco l'ultima volta l'8 giugno del 2013. Si era trattato di una visita ufficiale subito dopo la rielezione di Napolitano al Quirinale. La prima volta che Bergoglio aveva incontrato ufficialmente Napolitano era stata, invece, il 19 marzo 2013 in occasione della messa di insediamento di papa Francesco nella basilica Vaticana.



"Rapporto personale e intenso" - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco per un incontro di carattere strettamente privato svoltosi in un'atmosfera che ha confermato l'intensità e l'affabilità del rapporto personale tra il Pontefice e il Presidente. Lo rende noto un comunicato del Quirinale.



Padre Lombardi: "Clima di grande cordialità" - "Oggi pomeriggio nella residenza di Santa Marta il Santo Padre ha ricevuto il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano per un incontro strettamente privato. L'incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, è durato oltre un'ora". E' quanto dichiara il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi.