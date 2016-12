Napolitano: "Pannella senatore a vita? Scelte spettano a presidenti"

Sulla mancata nomina di Marco Pannella a senatore a vita, "non mi permetto di parlare". "Queste sono scelte che fa in determinate occasioni ciascun presidente". Lo ha detto l'ex Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ricordando come Pannella se ne fosse fatta "una malattia", perché "tenuto distante dalla televisione, aveva subito dei torti e alcune sue proposte non erano state accolte. Lui però riuscì a scavalcare tutto e continuare la sua battaglia".