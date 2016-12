Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato la legge di Stabilità. Autorizzata dunque la presentazione alle Camere del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017", come anche le "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".