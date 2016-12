"Si rischia di consegnare il 54% dei seggi a chi al primo turno ha preso molto meno del 40% dei voti. Ritengo che questi e altri aspetti dell'Italicum meritino di essere riconsiderati".



"Guerra alla riforma costituzionale è surreale" - Napolitano, mentre quindi apre a una modifica dell'Italicum resta fermo sul referendum: "La guerra alla riforma è surreale", spiega infatti a "La Repubblica". "Bocciare la revisione della Carta sarebbe un'occasione mancata. Lasciando credere che si potrebbe partire da zero e fare meglio", prosegue l'ex Capo dello Stato, sottolineando come veda "scarseggiare il senso di responsabilità. Mettere a rischio la continuità e l'azione del governo oggi - afferma - espone il Paese a serie incognite in termini di convulsione politica e istituzionale".



"Sbagliato personalizzare referendum sulle riforme" - Personalizzare il referendum è stato comunque "un errore", prosegue Napolitano, "ma sbaglia anche chi fa del referendum il terreno di un attacco radicale a chi guida il Paese". La riforma della Carta costituzionale, chiarisce anche, "non è mia, né di Renzi ma è quella nata dall'intesa raggiunta in Parlamento".



Renzi: "Si può cambiare l'Italicum anche con l'ok dalla Consulta" - "Io non do importanza alla decisione della Consulta, anche se dice sì, noi siamo pronti a cambiare l'Italicum se serve. Una legge elettorale la si può cambiare in tre mesi, in 5 mesi, una riforma costituzionale no". Lo ha dichiarato il premier Matteo Renzi, aggiungendo: "L'Italicum non piace? E che problema c'è, discutiamola, approfondiamola, ma facciamo una legge elettorale migliore di questa, non accetteremmo mai una legge elettorale peggiore di questa. La mia apertura è vera, sincera".