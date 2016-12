Napolitano, festa in piazzetta: per me giorni normali

19:49 - Come sono stati questi giorni? "Sono stati giorni normali, tranquilli". Così l'ex presidente Giorgio Napolitano ha risposto ai cronisti uscendo dalla sua abitazione per recarsi, con la moglie Clio, nella piazzetta del quartiere Monti dove gli abitanti lo hanno festeggiato con tanto di torta e brindisi. "Non parlo di attualità politica oggi", ha aggiunto l'ex Capo dello Stato.

Brindisi in un bar della piazzetta di Monti per l'ex presidente, la moglie Clio e decine di persone del quartiere romano venute a salutare Napolitano. Alla festa organizzata dal macellaio Pietro Stecchiotti si è radunata infatti una folla di curiosi, giornalisti e fotografi. E Napolitano vedendosi "invaso" dai flash mentre brindava davanti alla torta preparata per lui ha alzato il bicchiere anche "alla salute dei fotografi".



Dopo il brindisi Napolitano ha effettuato il classico taglio della torta preparata per lui con la grande scritta 'Bentornato presidente'. Sulla torta anche un'immagine del Colosseo, il gagliardetto del quartiere con la scritta 'Rione de Monti' e sulla superficie di panna dei gianduiotti con incarto tricolore. Napolitanoè stato salutato da diversi bambini presenti firmando anche dei quaderni.



"Meglio lasciare in piedi" - "Ho cercato solo di fare il mio dovere, quello che ho potuto finché ho avuto le forze di prendere iniziative nell'ambito costituzionale. Meglio lasciare quando si è in piedi", ha detto. E sul prossimo presidente della Repubblica, ha aggiunto: - "A chiunque sia, uomo o donna, gli auguro di fare bene il proprio lavoro, applicarsi molto ai problemi ed è importante che si torni dopo un periodo eccezionale alla normalità".