Napolitano annuncia le dimissioni: "Non sottovaluto i segni di fatica"

06:54 - Durante il tradizionale discorso di fine anno, che "questa volta sarà un po' diverso dal passato", il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica di presidente della Repubblica. Si tratta, ha sottolineato, di "un'ipotesi che la Costituzione prevede", e "le mie riflessioni avranno per destinatario anche chi presto mi succederà".

"A quanti auspicano anche per fiducia e affetto che continui nel mio impegno - ha proseguito Napolitano - dico semplicemente che ho il dovere di non sottovalutare i segni dell'affaticamento e le incognite che essi racchiudono. Ho toccato con mano che l'età da me raggiunta porta limitazioni e difficoltà nei ruoli complessi e impegnativi e in quelli internazionali affidati al Capo dello Stato".



Il presidente della Repubblica ha quindi spiegato che le sue dimissioni "non condizionano il Parlamento" poiché sono "una scelta personale", e ha invitato le Camere e le forze politiche "a prepararsi serenamente all'elezione del nuovo capo dello Stato", un'elezione che sarà "prova di responsabilità" e occasione per "chiudere una parentesi di eccezionalità costituzionale".



Napolitano ha quindi sottolineato come il secondo mandato alla Presidenza della Repubblica sia stato "determinante per dare un governo all'Italia e favorire un confronto più costruttivo tra opposti schieramenti", ma ora bisogna "concludere le riforme senza battute d'arresto". Bisogna, per il capo dello Stato, "superare il bicameralismo paritario". "Un anno fa nel messaggio del 31 dicembre avevo detto 'spero di poter vedere nel 2014 almeno iniziata un'incisiva riforma delle istituzioni' - ha ricordato - ed è innegabile che tale auspicio sia stato realizzato". Ora però "il percorso va portato a piena conclusione".



"Ho fatto del mio meglio in questi anni lunghi e travagliati della mia presidenza - ha proseguito - per sanare le ferite subite all'unità nazionale e ridare ad essa l'evidenza perduta. Se mi sia riuscito toccherà a quanti vorranno con obiettività e spirito critico analizzare il mio mandato dirlo".



La lotta alla corruzione - Napolitano ha quindi denunciato come "la corruzione si insinua nelle istituzioni", e solo "con i valori morali la politica riguadagna sua funzione". Bisogna, per il capo dello Stato, "affrontare su larghe basi unitarie le gravi patologie di cui il Paese soffre a partire dalla criminalità organizzata e della corruzione capace di infilarsi in ogni piega della realtà trovando sodali e complici in alto. Dobbiamo modificare il sottofondo marcio e corrosivo della nostra società: non lasciamo occupare spazio sui media solo agli italiani indegni, rendiamo omaggio agli italiani esemplari".



Gli "italiani esemplari" - Il presidente ha citato quali esempi di italiani "degni" Fabiola Gianotti, Samantha Cristoforetti o Fabrizio, il medico italiano di Emergency contagiato dall'Ebola. O Serena Petriucciolo, ufficiale medico della Marina che sulla nave Etna ha aiutato una profuga nigeriana a dare alla luce la sua bimba, e tutti quegli italiani che hanno prestato soccorso ai passeggeri del traghetto in fiamme sulla rotta tra la Grecia e l'Italia. "Siamo orgogliosi di questi italiani campioni di cultura e solidarietà", ha detto. Nessun cenno, invece, ai due marò.



La crisi - Il presidente ha poi spiegato come davanti a misure economiche che "stentano a produrre effetti decisivi per un gran numero di famiglie e a tradursi in prospettive occupazionali", bisogna "continuare a mantenere un atteggiamento costruttivo. Guardando ai tratti più negativi di questo quadro, che si legano a distorsioni antiche, si può essere presi da un senso di sgomento, essere tentati di cedere alla sfiducia", ma "da come reagiamo alla crisi nasceranno le nostre prospettive".



La disoccupazione - La questione chiave - ha proseguito Napolitano - è il dilagare della disoccupazione giovanile e la perdita dei posti di lavoro. Dalla crisi mondiale purtroppo non siamo riusciti a sollevarci e il contesto internazionale è critico e problematico come mai negli ultimi due decenni: per Italia e Ue ne vengono riflessioni e analisi, non solo diplomatiche, rispetto alle quali non ci si può tirare indietro. Il rischio di cadere in quell'indifferenza globale sottolineato da papa Francesco è dietro l'angolo anche da noi".



L'augurio - Napolitano ha terminato augurandosi che "il 2015 sia l'anno dei risultati positivi per gli italiani. Quando sarà conclusa la presidenza dopo il semestre europeo resterò vicino agli sforzi degli italiani. Grazie al sostegno degli italiani, non lo dimentico. Il 2015 sia anno fecondo di risultati positivi per le nostre famiglie, il nostro Paese, i nostri ragazzi. Mettiamocela tutta, ciascuno faccia la sua parte al meglio. Io stesso ci proverò una volta concluso il mio servizio alla Presidenza della Repubblica. Da ciascuno di voi può venire un impulso importante per il rilancio del futuro dell'Italia".