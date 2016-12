1 ottobre 2014 Napolitano alla Bce: "L'Italia supererà le proprie debolezze strutturali" Il capo dello Stato ha incontrato a Napoli il consiglio direttivo della Banca centrale europea: "La prima sfida dell'Europa adesso è la crescita" Tweet google 0 Invia ad un amico

23:35 - "L'Italia supererà le proprie debolezze strutturali, a cominciare dal così elevato debito pubblico". Lo ha detto Giorgio Napolitano incontrando, a Napoli, il consiglio direttivo della Bce e i governatori delle banche centrali della zona Euro. "La sfida numero uno è quella di aprire un nuovo sentiero di forte e sostenibile crescita in Europa", ha aggiunto il presidente della Repubblica.

Napolitano: "Innovazione e creazione di posti di lavori sono temi prioritari" - L'Italia oltre a impegnarsi per la riduzione del debito pubblico, "agisce per spostare l'accento delle politiche europee verso programmi coordinati di investimento per l'innovazione e la creazione di lavoro", ha sottolineato inoltre Napolitano.



Ed è proprio la disoccupazione una delle priorità che l'Europa deve affrontare: "La nostra principale preoccupazione è naturalmente l'altissimo tasso di disoccupazione raggiunto nell'area euro e soprattutto in alcuni Paesi come l'Italia. E questo - ha sottolineato - è un motivo di preoccupazione non solo per il presente, ma anche in una prospettiva più lunga".