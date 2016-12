21 maggio 2016 15:56 Napoli, Verdini: "Calone vicino alla camorra? La lista è pulita, non cambio idea" Così il senatore in risposta alle polemiche sul suo candidato al Consiglio comunale partenopeo, figlio di un pluripregiudicato

“Le persone rispondono per quello che hanno fatto loro, non per quello che hanno fatto gli altri. La lista è pulita, non cambio idea”. Lo ha detto Denis Verdini, leader di Ala (il partito "Alleanza Liberalpopolare-Autonomie" da lui fondato), che a Napoli ha risposto ai cronisti sulla presunta vicinanza alla camorra di Vitale Calone, candidato al consiglio Comunale del capoluogo partenopeo.

Come scritto da La Repubblica, Calone è figlio di un pluripregiudicato condannato per droga, e quindi ritenuto vicino all'ambiente della malavita campana.

A margine dell’incontro di Ala a sostegno di Valeria Valente, candidata sindaco del centrosinistra per Napoli, Verdini ha anche commentato le polemiche sulla sua allenza col Pd: "E' dall'inizio della legislatura che va così, che ci vuole un'alleanza visti i risultati delle elezioni. Chi non vuole vedere non vede, chi vuole vedere vede”.

In relazione ai distinguo di Matteo Orfini nei suoi confronti, il senatore ha sottolineato: "Io non rispondo a nessuno, rispondo a me stesso e alle persone che ci sostengono. Il presidente del Pd fa il presidente del Pd. Penso lo faccia bene. Ala è un'altra cosa".