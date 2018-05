Napoli, spuntano fantocci "anti Salvini" con svastica

Due fantocci con una maglia verde, la scritta "Noi con Salvini" e una svastica, sono stati trovati appesi a testa in giù a Quarto (Napoli), in piazzale Europa e in piazza Santa Maria, a qualche metro dal monumento che ricorda i caduti nelle due guerre mondiali. A segnalare la scoperta è stato il candidato sindaco del centrodestra, Massimo Carandente Giarrusso: "Un gesto vile e stupido".