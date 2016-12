Napoli, il sindaco Luigi De Magistris contro il premier Matteo Renzi: "Ti devi c... sotto"

"De Magistris si dimostra non all'altezza di fare il sindaco di Napoli. Lo spettacolo che sta offrendo e' una volgare messinscena, che offende i napoletani e danneggia Napoli", è la risposta della candidata del centrosinistra Valeria Valente, che sottolinea i "toni vergognosi, carichi di violenza" e lo accusa anche di voler "trasformare questa campagna elettorale in una rissa continua, sfuggendo al confronto". Oggi, infatti, Valente e Lettieri (il candidato di Centrodestra) hanno partecipato a un dibattito alla Fondazione Valenzi a cui era stato invitato anche De Magistris, la cui sedia è rimasta vuota.



E tra il sindaco e la parlamentare Pd c'è stato anche un fugace quanto imbarazzato incontro a Scampia, per una partitella organizzata da Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara in sostegno dell'Arci. De Magistris era presente come sindaco ma mentre attendeva di fare un saluto è sopraggiunta la Valente: a quel punto, il primo cittadino è andato via, spiegando che non era lì "per fare campagna elettorale, ma per salutare in via istituzionale".

Il sindaco si dice comunque aperto ai confronti con i candidati "valutando di volta in volta", ha detto, le proposte e stando "attento a non trovarmi in passerelle". Gianni Lettieri, dopo aver visto il video dell'attacco a Renzi, definisce "invasato" De Magistris accusandolo di un "linguaggio volgare e violento" e ironizzando: "appare visibilmente alterato, credo sia il caso di sottoporlo all'antidoping".

Non sono mancate le reazioni anche da parte del Pd nazionale: "La dialettica politica è lecita ma le espressioni volgari con cui si è espresso De Magistris credo tocchino un punto di non ritorno su cui è bene che i cittadini napoletani si fermino a riflettere". Commenta così Pina Picierno europarlamentare del Pd le parole di De Magistris. "Non solo De Magistris negli ultimi cinque anni ha disatteso le aspettative e malgovernato la città di Napoli costringendo il governo a intervenire più volte ma per tutta risposta anziché ringraziare preferisce nascondesi dietro volgari insulti." "Un comportamento incredibile - conclude - e davvero in giustificabile degno di un bulletto di quartiere e non di un sindaco di una grande città.