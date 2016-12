Napoli, il sindaco De Magistris: "Vorrei governare con il Movimento 5 Stelle"

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris si dice disponibile a "governare insieme" al Movimento 5 Stelle "per i prossimi anni". "Noi abbiamo bisogno del sostegno, del contributo, del pungolo critico di quel Movimento a cui guardo con rispetto", ha aggiunto. L'intenzione di De Magistris si scontra però con il "no" del candidato sindaco per i grillini, Matteo Brambilla, e del presidente della commissione di Vigilanza della Rai, Roberto Fico.

De Magistris che ha sempre detto, in questi mesi, di "parlare e rivolgersi" anche all'elettorato 5 Stelle "non con la propaganda, ma con i fatti", ha ribadito la vicinanza di idee con il Movimento, facendo particolare riferimento ai temi dell'acqua pubblica, dei rifiuti con il no a inceneritori e discariche, dell'onestà a cui - ha sottolineato De Magistris - "spiace dirlo ma anche sindaci 5 Stelle non hanno dato seguito perché li dove governano non è stato attuato il referendum sull'acqua, hanno mantenuto inceneritori e sono stati toccati dalla questione morale".



Da De Magistris l'invito a Brambilla a "non usare lo stesso frasario di Valente e Lettieri perché lo considero diverso, lui non è un uomo del sistema, ma - ha aggiunto l'ex pm - se utilizza gli stessi dati falsi e la stessa propaganda evidentemente anche lui ha pochi argomenti a cui appigliarsi".