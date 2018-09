Napoli, i furbetti del reddito di cittadinanza

Il governo è stato chiaro: nella manovra ci sarà anche il tanto discusso reddito di cittadinanza, fonte di critiche e preoccupazioni soprattutto in merito al fatto che questi soldi potrebbe finire nelle tasche dei disonesti. Stasera Italia ha deciso di chiedere un parere a una categoria piuttosto particolare: i parcheggiatori abusivi di Napoli. Nel caso ottenessero questo reddito, rinunceranno mai alla loro professione? "Se il reddito di cittadinanza sarà più alto, allora riusciremo ad andare avanti. Allo stato attuale, con 700 euro al mese, non è possibile", sono le parole di un intervistato. Non sono in molti a credere che l'assegno minimo rappresenti una soluzione ma ci sono altri che si sono dichiarati disposti a lasciare il loro attuale impiego.