Napoli, De Magistris attacca Renzi: "Vergogna, intervenga il Colle"

"Chiediamo una campagna corretta, senza impegnare i massimi vertici delle istituzioni contro il sindaco che almeno fino a giugno è democraticamente eletto", aggiunge il sindaco.



"Violenta la foto su Facebook" - De Magistris definisce poi "un'immagine violenta" la foto, pubblicata da Renzi sul suo profilo Facebook, dell'incontro in prefettura. E annuncia una lettera al prefetto, Gerarda Maria Pantalone, per esprimere "profondo rammarico" e una lettera al presidente della Repubblica "per chiedergli che non si usino le istituzioni per condizionare la campagna elettorale".



Secondo il sindaco "il tentativo è far credere che Valente equivale a Renzi, anche per far dimenticare quanto di negativo accaduto con le primarie. Si firma un patto-truffa per la Campania, che in realtà sottrae tre miliardi di risorse, e su vuol far passare l'immagine del 'qui ci sono i soldi, qui c'è la Valente'".