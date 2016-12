Napoli, Bassolino perde ancora: il Pd respinge anche il terzo ricorso

La Commissione nazionale di garanzia del Pd ha respinto anche il terzo ricorso di Antonio Bassolino contro il risultato delle primarie del centrosinistra a Napoli . Lo annunciano Gianni Dal Moro e Franco Vazio, rispettivamente presidente e membro della commissione che ha istruito il caso. "L'organismo non è competente a decidere", hanno spiegato per poi però aggiungere: " Non ci sono prove di irregolarità".

"Le primarie erano di coalizione e dunque non poteva essere un organo di partito a pronunciarsi", spiegano dalla commissione. La decisione è stata presa all'unanimità.



"Non c'è traccia del verbale di seggio" - Il ricorso è però stato respinto "anche nel merito": "Da un lato - aggiunge Franco Vazio - dobbiamo rispettare il principio del 'favor voti', che vuole che la volontà dell'elettore sia prioritaria. In questo senso gli episodi documentati dal video, rispetto ai voti acquisiti dall'onorevole Valente, non supererebbero la cosiddetta 'prova di resistenza'. Inoltre non ci sono prove documentali delle irregolarità. Non ce n'è traccia nel verbale di seggio che viene redatto al termine della giornata. Alla stesura partecipa anche il legale rappresentante di Bassolino ma non troviamo alcuna contestazione su presunte irregolarità avvenuto dentro o fuori dal seggio da parte del legale rappresentante di Bassolino".



Per queste ragioni la Commissione ha definito "infondate nel merito" le contestazioni mosse dall'ex sindaco di Napoli e governatore campano.



Valente a Bassolino: "Lavoriamo assieme" - Sulla vicenda è intervenuta anche Valeria Valente (Pd), candidata a sindaco di Napoli. "Dopo la pronuncia della Commissione nazionale di Garanzia, che conferma la correttezza e la legittimità dell'esito delle primarie a Napoli, mi auguro che si possano costruire tutte le condizioni utili a vincere la sfida di giugno", ha dichiarato. E ha aggiunto: "In questo senso, rivolgo un appello a tutti gli altri concorrenti delle primarie, a partire da Bassolino, affinché si possa lavorare insieme per il centrosinistra alla guida della città, nell'esclusivo interesse di Napoli".



Bassolino: "Riflettiamo su come continuare" - L'ex sindaco affida a Facebook il suo pensiero dopo il terzo ko: "Riflettiamo anche in questi giorni di festività pasquali su come continuare in ogni caso una battaglia per Napoli: etica, civile e politica".