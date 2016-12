Napoli, Antonio Bassolino: "Se non si rivota le primarie sono delegittimate"

"Senza rivotare nei seggi contestati, le Primarie di Napoli sono delegittimate. Lo dicono tutti. Tranne il Pd?". Lo scrive su Facebook Antonio Bassolino . "Se il Pd non corregge la strada, si cade in un burrone", ha aggiunto. La Commissione nazionale di garanzia del Pd deciderà mercoledì 23 marzo sul terzo ricorso presentato dall'ex governatore campano sulle primarie napoletane.

Nel testo del ricorso Bassolino ha lanciato pesanti accuse contro un "risultato elettorale palesemente alterato e condizionato da numerosi e gravi episodi verificatisi all'esterno dei seggi". La richiesta è che si rivoti nei cinque seggi mostrati nel video in cui si vedono militanti che consegnano soldi agli elettori, sottolineando anche aspetti nuovi, come il fatto che "centinaia di elettori sono stati ammessi al voto senza pagare l'euro".



Ma l'ex governatore campano ha accusato anche la commissione di garanzia napoletana che, si legge, "ha approvato le risultanze del voto delle primarie nell'inverosimile arco di tempo tra le 14.43 e le 15.30 e cioè 78 seggi in 47 minuti, vale a dire ogni seggio sarebbe stato verificato ed accertato in soli 36 secondi".