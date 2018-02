Museo egizio di Torino, Giorgia Meloni: "Mai detto via il direttore"

"Stiano tranquilli il direttore Greco e gli estensori dell'anacronistico appello: una volta al governo Fratelli d'Italia realizzerà uno spoil system automatico di tutti i ruoli di nomina del ministero della Cultura", aveva detto venerdì Giorgia Meloni durante una protesta organizzata proprio di fronte al museo. In quel'occasione il direttore Greco era sceso in strada per spiegare il significato dell'iniziativa, ricordando nello stesso tempo che il museo, che non è statale, ma retto da una Fondazione, offre diverse tipologie di sconti, come per le coppie per san Valentino o riduzioni in alcuni giorni della settimana.



Meloni: "Mai detto via direttore" - E' una notizia "montata ad arte dalla sinistra per coprire una iniziativa idiota del museo", ha dichiarato la Meloni tornando a criticare i biglietti scontati per gli arabi.



Chiamparino: dichiarazioni di inaudita gravità - "Sono dichiarazioni di inaudita gravità che tradiscono la natura intollerante di costoro; sarebbe bene che i loro alleati in doppiopetto berlusconiano si pronunciassero". Così Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, in risposta alla affermazioni della leader di Fdi. "In ogni caso - ha aggiunto Chiamparino - per quel che mi riguarda esprimo solidarietà piena ed attiva a Christian Greco lo difenderemo in tutti i modi e fino in fondo".



Franceschini: "Direttore bravissimo" - Anche il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, ha difeso il direttore del Museo egizio. "La ha mescolata con altre promozioni. Si cerca di usare tutto per un tritacarne senza senso". "Il direttore è bravissimo. Noi a fare i direttori dei musei abbiamo mandato persone competenti; la destra dice invece: 'quando arrivano se non ubbidiscono li cacciamo via'".