Musei, il Consiglio di Stato: "Via libera a direttori stranieri"

ll Consiglio di Stato dice sì ai direttori stranieri nei musei. E' stato infatti accolto il ricorso in appello del Mibact e "per l'effetto", in riforma della sentenza di primo grado, respinto integralmente il ricorso proposto da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, sovrintendente di Parma, contro la nomina di Peter Assmann a direttore del Palazzo Ducale e di Martina Bagnoli per la Galleria Estense di Modena. Il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso.