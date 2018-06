Municipi Roma, "effetto Raggi": anche Montesacro al centrosinistra

Un altro Municipio di Roma passa al centrosinistra. Dopo la Garbatella, nei ballottaggi delle elezioni comunali è toccato a Montesacro, in quello che molti leggono come un segnale degli elettori al sindaco Virginia Raggi e alla sua amministrazione. Giovanni Caudo, in passato assessore della giunta di Ignazio Marino, sarà il nuovo minisindaco del III Municipio della Capitale. Salgono così a quattro i Municipi di Roma amministrati dal centrosinistra.