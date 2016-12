Multiculturalismo vs. razzismo, scintille su Twitter tra Salvini, Jovanotti e Fedez

12:34 - Botta e risposta a distanza tra il leader del Carroccio Matteo Salvini e Jovanotti. Il numero uno della Lega replica a un tweet di Lorenzo Cherubini che aveva scritto: "Non mi piace l'orizzonte di Salvini, il mio orizzonte è la società multiculturale. A me piace l'Europa, la moneta unica, io vorrei una moneta unica mondiale". "Minestrone Unico Mondiale? No, grazie!" la risposta lapidaria di Salvini.

L'artista toscano sceglie la diplomazia per la sua contro risposta: "@matteosalvinimi è bello avere idee e orizzonti diversi, ti rispetto e ti trovo forte nell'esposizione delle tue.Che le idee danzino è bene".



A questo punto però, nella discussione tra i due si intromette Fedez: "Quando dici "forte nell'esposizione" cosa intendi? Gli insulti razzisti e la xenofobia? Forti sono forti eh, danzarci anche no @lorenzojova".



Lorenzo Cherubini non si tira indietro e ribatte: "@Fedez ciao! razzismo non è idea ma mostrusoità (e anche reato). mi riferisco alle idee (europa e euro) sulle quali non sono d'accordo".