Multe a grillini dissidenti, Pd attacca M5s: "Serve una legge sui partiti"

Contro-replica - Il botta e risposta tra democratici e grillini ha visto poi la contro-replica di Guerini: "Ma quale fascismo? È la Costituzione. Precisamente l'articolo 49. I Cinque stelle studiassero la Costituzione e il diritto parlamentare".



"Regole un po' ridicole" - Riferendosi alle sanzioni, il vicesegretario del Pd ha affermato: "Sono misure, per me, un po' ridicole e che denotano una concezione patrimoniale del partito, per cui chi ha il potere economico detta la linea". E ancora: "Credo che questa vicenda riproponga il tema di una legge sulla democrazia interna dei partiti, una normativa che dia attuazione all'articolo 49 della Costituzione che prevede che i partiti concorrano con metodo democratico alla vita politica del Paese".



Vita interna dei partiti - Una proposta di legge al riguardo il Pd l'ha già presentata qualche mese fa, proprio a firma Guerini, e prevede di fatto l'impossibilità di presentarsi alle elezioni per i partiti che non assumono personalità giuridica e non presentano un vero e proprio statuto che disciplina la vita interna in linea con l'articolo 49 della Costituzione.



In Aula a marzo - Proposta che, adesso, verrà calendarizzata in aula alla Camera a marzo, come ha spiegato il capogruppo Ettore Rosato: "Ho fatto una sorpresa a Guerini... Questo tema per noi è una priorità e sarà calendarizzata per il mese di marzo in aula alla Camera, subito dopo il conflitto di interessi". Un segnale, per ora, perché non ci sono deadline fissate per l'approvazione definitiva, come spiega lo stesso Rosato.



Da Movimento a partito? - Resta il fatto che la legge, nella versione presentata dal Pd, di fatto costringerebbe M5s a cambiare in parte natura, da movimento senza una vera e propria struttura interna a soggetto giuridico a tutti gli effetti dotato di statuto, pena l'esclusione dalle elezioni in caso di inadempienza. "Questa norma in particolare - precisa Guerini - eravamo indecisi se metterla nella proposta di legge, poi l'abbiamo inserita, ma aspettiamo di discutere anche le altre proposte che verranno presentate".