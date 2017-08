Movimento sovranista, Alemanno lancia la Macro Regione Meridionale

"Con la presentazione del disegno di legge di riforma costituzionale per la nascita della Macro Regione Meridionale gettiamo le basi affinché il Sud compia quel salto di qualità indispensabile per superare il gap con il resto del Paese". Lo ha detto il segretario del Movimento nazionale per la sovranità, Gianni Alemanno , lanciando alla Camera la proposta per unificare le Regioni di Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise.

"La disoccupazione - ha aggiunto Alemanno - in Italia è allarmante e al Sud è drammatica. Noi riteniamo che per farvi fronte occorre mettere in campo interventi strutturali che diano slancio allo sviluppo e all'occupazione, tra cui assume importanza fondamentale la Macro Regione Meridionale".



"Ispirandosi al collegio elettorale del Sud previsto per le elezioni del Parlamento Europeo - ha spiegato il segretario del Movimento nazionale per la sovranità - la nostra proposta è finalizzata ad unificare le Regioni Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise per fare sintesi delle potenzialità di questi territori e per meglio programmare lo sviluppo socio economico del Sud, attraverso un modello di sviluppo forte e autonomo che sappia raccogliere anche la sfida del federalismo fiscale e rispondere alle spinte autonomiste delle Regioni del Nord".