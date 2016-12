Morto il senatore Donato Bruno Il cordoglio del mondo politico

Bruno, scrivono nel messaggio di cordoglio Romani e la Bernini, "lascia un vuoto incommensurabile nel panorama politico italiano. Ma soprattutto lascia un vuoto nei cuori di tutti coloro che potevano onorarsi della sua amicizia. Ci mancheranno la sua intelligenza politica, la sua competenza, il suo estremo garbo, la sua sottile ironia, la sua maestria nel risolvere ogni problema, la sua lealtà".



Commosso anche il ricordo di Renato Brunetta, che descrive Bruno come "amico, compagno di tante battaglie e di tante esaltanti stagioni. Un uomo politico dalla rara intelligenza e lungimiranza, sempre attento, misurato, scrupoloso. Un professionista serio, apprezzato negli anni da tutti gli schieramenti presenti in Parlamento per la sua autorevolezza e per le sue indubbie qualità. Uno studioso con una mente illuminata che ci mancherà infinitamente".



E per il presidente dei senatori di Area popolare Ncd-Udc, Renato Schifani, "con la scomparsa di Donato Bruno ci lascia un caro amico ed una persona che ha onorato la politica, il Parlamento e le Istituzioni. In questo triste momento sono vicino alla famiglia ed a tutti coloro che, avendolo conosciuto, sanno quanto sarà incolmabile il vuoto che Donato lascerà".