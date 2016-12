Morto Giovanni Conso, fu presidente della Consulta e ministro della Giustizia

Nel marzo del 1993, da Guardasigilli, non rinnovò il 41 bis a circa 300 mafiosi sottoposti a carcere duro. In seguito, davanti alla Commissione parlamentare antimafia e alla procura di Palermo, spiegò che lo fece per indurre Cosa nostra a smettere con le stragi, aggiungendo che si trattò di una sua iniziativa personale non concordata con nessuno.



"Io non sono mai stato al corrente di una trattativa fra lo Stato e la mafia. E mai sono stato partecipe di una cosa del genere" affermò in una recente intervista al quotidiano La Repubblica. Posizione simile a quella dell'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.



Il 3 febbraio scorso, citato a deporre al processo sulla presunta trattativa, Conso non si era presentato per motivi di salute.